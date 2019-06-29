شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية» تنفي غياب 7 أئمة بجدة عن صلاة الجمعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الداني(جدة) @aaaldani

نفى مدير عام إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة الشبخ منصور بن عبدالله المالحي، أن ما تم تداوله في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عن عدم إقامة صلاة الجمعة في 7 مساجد في جدة.

وأضاف «أن الحساب الذي غرد عن هذه المعلومة يعود للضال المتواجد في لندن، ويقصد بها التشكيك في أعمال الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة السامية في خدمة بيوت الله».

وأوضح المالحي أن الأئمة في حال غيابهم عن الصلوات يكون هناك من ينوب عنهم للقيام بأعمال المسجد من اداء الصلوات وخطب الجمعة بالتنسيق مع إدارة المحافظة، مشيدا بجهود الأئمة في القيام بالواجب المناط بهم على اكمل وجه، آملا أخذ الحقيقة من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات التي يروجها أعداء الوطن.