محمد بن مسعود - الدمام - ضبط المعدات المستخدمة وتسليمها إلى بلدية غرب الدمام ضبطت قوة المهام والحراسات بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية مخالفين قاموا بتجريف الأراضي ونهل الرمال باستخدام معدات ونقلها بطرق غير نظامية. وقال المتحدث الإعلامي باسم الفرع متعب برجس العتيبي: التعليمات تنصّ على حظر نهل الرمال، وقد تم ضبط المخالفين بمنطقة أبومعن، وضبط اثنين من البلدوزرات وأربعة شيول وثلاث شاحنات. وأضاف: تم تسليم المعدات المضبوطة إلى بلدية غرب الدمام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية. "مجاهدو الشرقية" يضبطون عدداً من مخالفي تجريف الأراضي ونهل الرمال ذياب الشمري الخليج 365 2019-06-29 ضبطت قوة المهام والحراسات بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية مخالفين قاموا بتجريف الأراضي ونهل الرمال باستخدام معدات ونقلها بطرق غير نظامية. وقال المتحدث الإعلامي باسم الفرع متعب برجس العتيبي: التعليمات تنصّ على حظر نهل الرمال، وقد تم ضبط المخالفين بمنطقة أبومعن، وضبط اثنين من البلدوزرات وأربعة شيول وثلاث شاحنات. Advertisements وأضاف: تم تسليم المعدات المضبوطة إلى بلدية غرب الدمام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية. 29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440 05:46 PM ضبط المعدات المستخدمة وتسليمها إلى بلدية غرب الدمام ضبط المعدات المستخدمة وتسليمها إلى بلدية غرب الدمام ضبطت قوة المهام والحراسات بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية مخالفين قاموا بتجريف الأراضي ونهل الرمال باستخدام معدات ونقلها بطرق غير نظامية. وقال المتحدث الإعلامي باسم الفرع متعب برجس العتيبي: التعليمات تنصّ على حظر نهل الرمال، وقد تم ضبط المخالفين بمنطقة أبومعن، وضبط اثنين من البلدوزرات وأربعة شيول وثلاث شاحنات. وأضاف: تم تسليم المعدات المضبوطة إلى بلدية غرب الدمام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية. ، "مجاهدو الشرقية" يضبطون عدداً من مخالفي تجريف الأراضي ونهل الرمال ،

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