محمد بن مسعود - الدمام - تلقت أسرة "آل حسين" التعازي والمواساة في وفاة والدة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن آل حسين وأخويه "حمد" و"محمد" وأبنائهم. "الخليج 365" تدعو للفقيدة بالرحمة ولأسرتها بالصبر والسلوان. و"إنا لله وإنا إليه راجعون". "آل حسين" يفجعون بوفاة والدتهم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-29 تلقت أسرة "آل حسين" التعازي والمواساة في وفاة والدة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن آل حسين وأخويه "حمد" و"محمد" وأبنائهم. "الخليج 365" تدعو للفقيدة بالرحمة ولأسرتها بالصبر والسلوان. و"إنا لله وإنا إليه راجعون". Advertisements 29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440 04:33 PM تلقت أسرة "آل حسين" التعازي والمواساة في وفاة والدة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن آل حسين وأخويه "حمد" و"محمد" وأبنائهم. "الخليج 365" تدعو للفقيدة بالرحمة ولأسرتها بالصبر والسلوان. و"إنا لله وإنا إليه راجعون". ، "آل حسين" يفجعون بوفاة والدتهم ،

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