، قمة العشرين القادمة في الرياض.. أين ستقام؟ مكان كشف عنه ولي العهد في حديث سابق ،

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أسدل قادة وزعماء العشرين الستار على قمة "أوساكا" باختتام أعمالها في اليابان، بعد أن استمرت لمدة يومين في الفترة من 28 إلى 29 يونيو، وشهدت مناقشة جملة من المواضيع الاقتصادية والتجارية المهمة.
من المنتظر عقد القمة القادمة لأول مرة في الشرق الأوسط بالعاصمة السعودية الرياض، في مركز الملك عبدالله المالي، في الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر 2020. حيث الخليج 365 أن أكد ولي العهد استضافة القمة بالمركز في حديث سابق مطول مع شبكة "بلومبيرج" الأمريكية، مشيراً -آنذاك- إلى أن المشروع لم يفشل، وأن المشكلة في المشروع كانت أن مساحة المكاتب أعلى بكثير من احتياجات الرياض، ولذلك تم إعادة هيكلة المركز المالي بأكمله وفقاً لرؤية 2030.
وخلال فترة رئاستها ستستخدم المملكة العربية السعودية المنتدى لتعزيز التعاون مع الشركاء في المجموعة، وصياغة إجماع دولي حول القضايا الاقتصادية؛ وذلك لتحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي وضمان ازدهاره، وستكون قمة الرياض أيضاً فرصة لمعالجة قضايا أكثر تحديداً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
قمة العشرين القادمة في الرياض.. أين ستقام؟ مكان كشف عنه ولي العهد في حديث سابقياسر نجدي الخليج 365 2019-06-29
أسدل قادة وزعماء العشرين الستار على قمة "أوساكا" باختتام أعمالها في اليابان، بعد أن استمرت لمدة يومين في الفترة من 28 إلى 29 يونيو، وشهدت مناقشة جملة من المواضيع الاقتصادية والتجارية المهمة.
من المنتظر عقد القمة القادمة لأول مرة في الشرق الأوسط بالعاصمة السعودية الرياض، في مركز الملك عبدالله المالي، في الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر 2020. حيث الخليج 365 أن أكد ولي العهد استضافة القمة بالمركز في حديث سابق مطول مع شبكة "بلومبيرج" الأمريكية، مشيراً -آنذاك- إلى أن المشروع لم يفشل، وأن المشكلة في المشروع كانت أن مساحة المكاتب أعلى بكثير من احتياجات الرياض، ولذلك تم إعادة هيكلة المركز المالي بأكمله وفقاً لرؤية 2030.
وخلال فترة رئاستها ستستخدم المملكة العربية السعودية المنتدى لتعزيز التعاون مع الشركاء في المجموعة، وصياغة إجماع دولي حول القضايا الاقتصادية؛ وذلك لتحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي وضمان ازدهاره، وستكون قمة الرياض أيضاً فرصة لمعالجة قضايا أكثر تحديداً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
04:33 PM
ستعالج عدداً من القضايا الاقتصادية خاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أسدل قادة وزعماء العشرين الستار على قمة "أوساكا" باختتام أعمالها في اليابان، بعد أن استمرت لمدة يومين في الفترة من 28 إلى 29 يونيو، وشهدت مناقشة جملة من المواضيع الاقتصادية والتجارية المهمة.
من المنتظر عقد القمة القادمة لأول مرة في الشرق الأوسط بالعاصمة السعودية الرياض، في مركز الملك عبدالله المالي، في الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر 2020. حيث الخليج 365 أن أكد ولي العهد استضافة القمة بالمركز في حديث سابق مطول مع شبكة "بلومبيرج" الأمريكية، مشيراً -آنذاك- إلى أن المشروع لم يفشل، وأن المشكلة في المشروع كانت أن مساحة المكاتب أعلى بكثير من احتياجات الرياض، ولذلك تم إعادة هيكلة المركز المالي بأكمله وفقاً لرؤية 2030.
وخلال فترة رئاستها ستستخدم المملكة العربية السعودية المنتدى لتعزيز التعاون مع الشركاء في المجموعة، وصياغة إجماع دولي حول القضايا الاقتصادية؛ وذلك لتحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي وضمان ازدهاره، وستكون قمة الرياض أيضاً فرصة لمعالجة قضايا أكثر تحديداً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
، قمة العشرين القادمة في الرياض.. أين ستقام؟ مكان كشف عنه ولي العهد في حديث سابق ،
المصدر : الخليج 365
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