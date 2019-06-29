شاهد: صور نادرة من زيارة الملك فيصل التاريخية لليابان قبل 48 عاماً

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز صوراً تاريخية من الزيارة الرسمية التي قام بها الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز إلى اليابان في عام 1391هـ/ 1971م، والتي وصفها إمبراطور اليابان حينها “هيرو هيتو” بالزيارة المهمة لأول زعيم عربي لبلاده.
وأظهرت الصورة الأولى الملك فيصل يتوسط إمبراطور اليابان وحرمه، وهو يرتدي أعلى وسام في اليابان، بعد أن قلده إياه الإمبراطور خلال تلك الزيارة.
ويبدو في الصورة الثانية الملك فيصل وعدد من أعضاء الوفد المرافق له في أحد البيوت اليابانية التقليدية، ويجلس بجوار صاحب المنزل على ما يبدو.
يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يزور اليابان حالياً مترئساً وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها اليوم السبت.
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