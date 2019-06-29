بالصور: الأمير محمد بن سلمان يلتقي السيسي وتيريزا ماي

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية اليوم، رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

بحث اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

كما اجتمع ولي العهد بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتبادلا خلال اللقاء الحديث حول العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين الشقيقين منها.

حضر اللقاءين: وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.