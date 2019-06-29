تعرف على موعد فتح المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

2019-06-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

تطلق وزارة الحج والعمرة، غرة شهر ذي القعدة، المسار الإلكتروني لحجاج الداخل المقيمين بالمملكة، عبر موقعها الإلكتروني، ضمن استعداداتها لموسم الحج للعام الحالي.

وأفاد عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، محمد سعد القرشي، أن موقع المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل يعتبر بمثابة الطريقة الوحيدة للحجز، وقد طورت الوزارة “السيرفر” الخاص بالتسجيل في المسار الإلكتروني، ليتحمل الضغط الذي سيصاحب أول أيام التسجيل، مؤكداً أن وزارة الحج والعمرة تقدّم دعماً فنياً للتعامل باحترافية عالية مع بوابة التسجيل.

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وأكد عدم السماح بالتسجيل عبر المكاتب، ولا يقبل إلا المسار الإلكتروني لبوابة وزارة الحج والعمرة.

ودعا القرشي الراغبين في القيام بالحج هذا العام إلى إتمام إجراءات حجوزاتهم من خلال الموقع الإلكتروني لحجاج الداخل في وقت مبكر، لافتاً إلى أنه سيكون هناك إقبال كبير على التسجيل في الحج المخفض والميسر في بداية التسجيل، ويجب على الراغبين في التسجيل التقيد بمواعيد فتح البوابة الإلكترونية غرة ذي القعدة، متوقعاً أن أكثر من مليون زائر سيدخلون إلى بوابة المسار الإلكتروني خلال اليوم الأول للتسجيل.

وأضاف هناك نحو ما يقارب 180 شركة حج لخدمة ما يقارب 230 ألف حاج من حجاج الداخل من مواطنين ومقيمين.