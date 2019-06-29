الارشيف / اخبار السعوديه

قبل 48 عاماً.. صور نادرة من زيارة الملك فيصل التاريخية لليابان

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم قبل 48 عاماً.. صور نادرة من زيارة الملك فيصل التاريخية لليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-29

قبل 48 عاماً.. صور نادرة من زيارة الملك فيصل التاريخية لليابان

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صوراً تاريخية من الزيارة الرسمية التي قام بها الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز إلى اليابان في عام 1391هـ/ 1971م، والتي وصفها إمبراطور اليابان حينها “هيرو هيتو” بالزيارة المهمة لأول زعيم عربي لبلاده.

وأظهرت الصورة الأولى الملك فيصل يتوسط إمبراطور اليابان وحرمه، وهو يرتدي أعلى وسام في اليابان، بعد أن قلده إياه الإمبراطور خلال تلك الزيارة.

Advertisements

وظهر في الصورة الثانية الملك فيصل وعدد من أعضاء الوفد المرافق له في أحد البيوت اليابانية التقليدية، ويجلس بجوار صاحب المنزل على ما يبدو.

وتزامن نشر هذه الصور للملك فيصل -رحمه الله-، مع زيارة ولي العهد الأمير حالياً لليابان حيث ترأس وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها اليوم السبت.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبل 48 عاماً.. صور نادرة من زيارة الملك فيصل التاريخية لليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا