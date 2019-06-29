رئيس وزراء اليابان: ملتزمون بنجاح قمة العشرين القادمة في الرياض

2019-06-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال رئيس وزراء اليابان شينزو آبي : “نحن ملتزمون بشكل كامل بالنجاح الكبير للقمة القادمة في الرياض”.

وأضاف في مؤتمر صحفي على هامش قمة العشرين اليوم السبت 29 يونيو أن المملكة أعلنت عن رؤية 2030 وهي منخرطة بشكل كبير في إصلاحات غير مسبوقة.

وشدد رئيس الوزراء الياباني، على مواصلة عمله من أجل تخفيف التوتر في منطقة الخليج.

وقال آبي،: نستمر في العمل من أجل تخفيف التوتر في المنطقة الخليج.

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وأضاف: هناك أصوات متصاعدة من القلق والتوتر المتزايد في مجموعة من الدول في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تناقش النسخة الخامسة عشرة لقمة مجموعة العشرين السنوية، والتي ستستضيفها الرياض في ديسمبر من العام المقبل، قضايا شديدة الأهمية، منها الشمولية المالية وتغير المناخ والتقنيات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والإنترنت، بالإضافة إلى تمكين المرأة.

محاور قمة 2020.

وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، في الجلسة الختامية لقمة مجموعة العشرين، عن المحاور الرئيسية للقمة المقبلة في الرياض، قائلًا: “يجب أن نستمر في السعي لتحقيق الشمولية والإنصاف حتى نتمكن من تحقيق قدر أكبر من الرخاء وتمكين الشباب والنساء، وكذلك تشجيع رواد الأعمال، حيث تظل الشركات الصغيرة والمتوسطة محورية لتحقيق النمو المستدام”.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: “سوف تتناول أجندة 2020 لمجموعة العشرين لدينا أيضًا تغير المناخ، والسعي إلى حلول عملية وممكنة لتقليل الانبعاثات من جميع المصادر”.

وأشار ولي العهد إلى أن جدول أعمال مجموعة العشرين في العام المقبل سيشمل أيضًا الأمن الغذائي والبنية التحتية والوصول إلى مصادر الطاقة والمياه والاستثمار في رأس المال البشري.

وأكد أن أمن المياه واستقرارها من بين أهم القضايا التي تواجه العالم، وخاصة منطقة الشرق الأوسط.