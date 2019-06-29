شكرا لقرائتكم خبر عن تركي بن طلال لـ«الخليج 365»: زياراتي للأهالي لن تتوقف ولو على ظهر بعير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بعد تفقده لمحافظة النماص، أن زياراته التفقدية تأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال الأمير تركي بن طلال لـ "الخليج 365" وهو يتفقد أحوال المواطنين في الجبال والسهول والهضاب: «زياراتي للأهالي في أماكنهم لن تتوقف ولو على ظهر بعير».

وكان أمير منطقة عسير قد التقى في محافظة النماص شباب وشابات الأعمال بالمحافظة، بحضور أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، ومحافظ النماص المكلّف حسن فراج الشهري، وممثلي عدد من الجهات المعنية بالمنطقة وفريق هيئة تطوير عسير. وعرضت خلال ورشة العمل عدد من المبادرات النوعية التي قدمها مجلس شباب الأعمال بالمحافظة؛ بمسمى «بادر» وتضم خمسة قطاعات، تقدم نشاطات إجتماعية وثقافية وسياحية وترفيهية وإنسانية؛ وتهدف إلى تنمية المسؤولية المجتمعية وقيمة التطوع والاستفادة من خبرات الأفراد للوصول لمجتمع حيوي مبادر، كما تم تقديم مقترحات لمبادرات نوعية أخرى قدمها فريق مجلسي النماص وبني عمرو البلديين؛ والتي تهدف إلي الرقي بالمحافظة في شتى المجالات؛وتؤكد على العمل بروح الفريق.