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هيبة عز صافحت قلوب السعوديين

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جدة - خالد شويل - محمد الأكلبي (جدة)

حضور طاغٍ، ذاك الذي صاحب ولي العهد الأمير في قمة العشرين بـ"أوساكا اليابانية"، لتلتقط من خلاله عدسات المصورين زوايا عدة للهيبة التي أطلت من نوافذ الشموخ لتصافح أفئدة السعوديين، وكأنها تردد على مسامعهم كلمات دايم السيف "ارفع راسك أنت سعودي".

الحفاوة الكبيرة التي قوبل بها ولي العهد من قادة دول الـ20 بقدر ماكانت سلسبيلا على قلوب المحبين كانت علقما مراً على الحساد والمغرضين، ليحاولوا يائسين أن يطفئوا الوهج الذي عم العالم بيد أن الحسرة والخسارة هي محصلتهم النهائية.

ثقة الكبار سجية ورثها ولي العهد من والده لترافق خطواته وترتسم على ابتسامته وتتماهى مع كلماته لتجذب عقول القادة قبل الشعوب ولتشكل في أوساكا قمة أخرى بطابع مختلف لا يقل بريقها ولا صداها عن قمة العشرين


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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