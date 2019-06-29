السعودية | شاهد قطار الرياض في رحلة تجريبية إلى محطة قصر الحكم

شكرا لقرائتكم شاهد قطار الرياض في رحلة تجريبية إلى محطة قصر الحكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - راج مقطع فيديو لشاب سعودي يقود قطار الرياض، أثناء سيره في رحلة تجريبية من غرب الرياض إلى محطة قصر، وشملت الرحلة مجموعة من الإجراءات، تبدأ باختبارات ابتدائية بفحص العربات، والتأكد من سلامتها، ثم تشغيلها وتحريكها على خطوط السكك الحديد بالسائق ثم بدون سائق.

ويبدأ الفيديو الذي أطلقته هيئة تطوير منطقة الرياض، وتم بثه على حساب عداد مشاريع الرياض، وتناولته منصات التواصل، بانطلاق قطار الرياض مسافة 41 كلم بداية من محطة (طريق مكة) ثم محطة (طويق) والتوجه إلى محطة (الدوح) ومنها إلى محطة غرب العاصمة، ثم محطة شارع عائشة بنت أبي بكر، ومنها إلى ظهرة البديعة ثم حي سلطانة ومحطة الجرادية ثم محطة مجمع المحاكم وصولا إلى محطة قصر الحكم.

يذكر أن مشروع قطار الرياض شمل تنفيذ 6 خطوط للسكك الحديدية تمتد 176 كيلومترا، وتعمل عليها قطارات كهربائية، وهو أكبر مشروع لشبكات النقل العام يجري تطويره حالياً في السعودية.

وسيسهم المشروع في تقليل عدد رحلات السيارات بما يقارب 250 ألف رحلة في اليوم، وتوفير ما يعادل 400 ألف لتر من الوقود يومياً، وبالتالي تخفيض نسبة الانبعاثات الملوثة للهواء.