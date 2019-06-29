وزارة التعليم – رابط نتائج تقديم المعلمين للوظائف التعليمية 1440

نقدم لكم متابعينا الكرام من المملكة العربية السعودية كافة الأخبار الجديدة المهمة ومنها ما يدور حول الوظائف التعليمية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق وتقدم لها العديد من المعلمين والمعلمات عبر وزارة التعليم داخل المملكة العربية السعودية، وتم الإعلان مبدئيا عن أسماء المرشحين مبدئيا للوظائف حيث ستعلن رسميا يوم الأحد نتائج القبول النهائي للوظائف التعليمية عبر جدارة ووزارة التعليم.

نتابع معكم عبر رابط وزارة التعليم نتائج القبول النهائي للوظائف التعليمية بالمملكة العربية السعودية لمعرفة أسماء المرشحين نهائيا لشغل الوظائف التعليمية عبر جدارة الخدمة المدنية.

وزارة التعليم

يترقب الآلاف من المعلمين نتائج الوظائف التعليمية النهائية، حيث تم تحديد يوم الأحد كموعد رسمي يتم الإعلان فيه عن القائمة النهائية للمقبولين بالوظائف التعليمية.

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الخدمة المدنية

ذكر “مبارك العصيمي” المتحدث الرسمي لوزارة التعليم عبر حسابه الشخصي بتويتر “بمشئية الله ستعلن وزارة التعليم أسماء المرشحين نهائيا لشغل الوظائف التعليمية، إضافة لإدارات التعليم الموجهين إليها مساء غد الأحد، بعد إنهاء مطابقة بياناتهم لدى فروع وزارة الخدمة المدنية وسيتم ذلك عبر بوابة وزارة التعليم وحسابها في منصة تويتر

نتائج الوظائف التعليمية القبول النهائي

يتم الإعلان عن نتائج الوظائف التعليمية عبر جدارة ووزارة التربية والتعليم من هنا

رابط جدارة من هنا