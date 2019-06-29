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محمد بن مسعود - الدمام - كلّف رئيس بلدية مركز القفل بمنطقة جازان محمد حسن الحامظي، عائشة بنت عبده حسن طاهر الحدادي برئاسة القسم النسائي في البلدية.
وتعد "عائشة" واحدة الكفاءات المتميزة في مجال عملها، وكذلك في المجال الإعلامي، ومشهود لها بالتفاني في العمل، وإنجاز المهمات الموكلة إليها بكل إتقان.
وسبق لها أن عملت في القسم النسائي كنائب للقسم النسائي في بلدية محافظة صامطة، وتعمل حالياً عضواً في المركز الإعلامي بصامطة.
يذكر أن "عائشة" تحمل شهادة البكالوريوس في مجال الصحافة والإعلام من جامعة جازان، وحازت عدداً من العضويات التطوعية، من أبرزها عضوية نادي نماء لتوستماسترز، وعضوية جمعية رواد للعمل التطوعي فريق غيمات فكر وبناء النسائي، إلى جانب عملها كمحررة صحفية في عدد من الصحف الإلكترونية.
"عائشة طاهر" رئيساً للقسم النسائي ببلدية "قفل جازان"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-29
كلّف رئيس بلدية مركز القفل بمنطقة جازان محمد حسن الحامظي، عائشة بنت عبده حسن طاهر الحدادي برئاسة القسم النسائي في البلدية.
وتعد "عائشة" واحدة الكفاءات المتميزة في مجال عملها، وكذلك في المجال الإعلامي، ومشهود لها بالتفاني في العمل، وإنجاز المهمات الموكلة إليها بكل إتقان.
وسبق لها أن عملت في القسم النسائي كنائب للقسم النسائي في بلدية محافظة صامطة، وتعمل حالياً عضواً في المركز الإعلامي بصامطة.
يذكر أن "عائشة" تحمل شهادة البكالوريوس في مجال الصحافة والإعلام من جامعة جازان، وحازت عدداً من العضويات التطوعية، من أبرزها عضوية نادي نماء لتوستماسترز، وعضوية جمعية رواد للعمل التطوعي فريق غيمات فكر وبناء النسائي، إلى جانب عملها كمحررة صحفية في عدد من الصحف الإلكترونية.
29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
03:18 PM
كلّف رئيس بلدية مركز القفل بمنطقة جازان محمد حسن الحامظي، عائشة بنت عبده حسن طاهر الحدادي برئاسة القسم النسائي في البلدية.
وتعد "عائشة" واحدة الكفاءات المتميزة في مجال عملها، وكذلك في المجال الإعلامي، ومشهود لها بالتفاني في العمل، وإنجاز المهمات الموكلة إليها بكل إتقان.
وسبق لها أن عملت في القسم النسائي كنائب للقسم النسائي في بلدية محافظة صامطة، وتعمل حالياً عضواً في المركز الإعلامي بصامطة.
يذكر أن "عائشة" تحمل شهادة البكالوريوس في مجال الصحافة والإعلام من جامعة جازان، وحازت عدداً من العضويات التطوعية، من أبرزها عضوية نادي نماء لتوستماسترز، وعضوية جمعية رواد للعمل التطوعي فريق غيمات فكر وبناء النسائي، إلى جانب عملها كمحررة صحفية في عدد من الصحف الإلكترونية.
، "عائشة طاهر" رئيساً للقسم النسائي ببلدية "قفل جازان" ،
المصدر : الخليج 365
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