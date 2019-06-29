، توقع مبادرات لـ"الإسكان" وتعديلات بالمعلن ووصول نسبة التملك 70% ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المغلوث": اهتمام القيادة بلغ ذروته بتعديل حاسبة الدعم.. و"القحطاني" متفائل

توقع متخصصان أن تحقق وزارة الإسكان في السعودية جل أهدافها وبرامجها في وقت قريب، فيما يخص القطاع السكني، والوصول إلى نسبة تملك في أوساط المجتمع السعودي، تصل إلى 70 في المائة، وفق مستهدفات رؤية 2030، وقالا إن الوزارة تستمد قوتها من حرص الدولة على حل مشكلة السكن في أسرع وقت، وبأسلوب علمي، يراعي الطبيعة الخاصة للمجتمع السعودي، ونوعية ما يحتاجه المواطن من منتجات عقارية.

وعبر المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث، عن ارتياحه للجهود الرسمية المبذولة، لتنظيم قطاع العقار السعودي، وقال: "التنظيم الذي فرضته الوزارة، من خلال ما يقرب من 13 مبادرة، والعديد من التشريعات الجديدة، أسفر عن تقدم ملحوظ في ملف السكن، وتوفير المساكن للمواطنين المستحقين للسكن، خاصة أن العديد من هذه المبادرات، كانت بمثابة مطالب ملحة، نادى بها العقاريون والمتخصصون، مثل مبادرة فرض رسوم على الأراضي البيضاء".

ورأى "المغلوث" أن اهتمام القيادة الرشيدة، ممثلة في وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقارية، "تجاوز ما كان متوقعاً، بل إنه بلغ ذروته في القرار الذي أعلنه برنامج "سكني" أخيراً، بإجراء تعديل على حاسبة الدعم لمستفيدي الوزارة وصندوق التنمية العقارية، وهو ما سيسفر عن التوسع في دائرة المستفيدين من برامج الدعم السكني المقدم من البنوك المحلية وشركات التمويل العقاري، ليشمل من يتجاوز دخلهم 14 ألف ريال".

وتابع: "ما لفت نظري في الأمر، أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، لم يترددا في تعديل المبادرات أو التشريعات التي الخليج 365 أن تم إقرارها، متى ما ثبت أن في هذا التغيير، إيجابيات، تسهل على المواطن المقتدر أو متوسط أو محدود الدخل، الحصول على سكن مناسب في الشكل والسعر".

وقال: "التعديل في آلية منح الدعم السكني يدل على أمر مهم، وهو أن الدولة ماضية فيما عزمت عليه، بحل مشكلة السكن، وتوفير المساكن لجميع المواطنين، وأنها لن تتوانى في اتخاذ أي تشريعات أو قرارات أو مبادرات جديدة، تقرب من هذا الهدف، مهما كان الثمن أو التضحيات".

ومن جانبه، أيد الدكتور محمد القحطاني أستاذ الاقتصاد، "المغلوث" فيما ذهب إليه، وقال: "يجب الالتفات إلى أن الدولة أخذت عهداً على نفسها بحل مشكلة السكن، ووعدت بتبني هذا الملف، وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية، لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الإطار، واليوم تفي الدولة بوعدها، وتجري تعديلا أثلج الصدور، على آلية الدعم السكني، متحملة من وراءه الكثير من الأموال".

وأشار إلى أن "رؤية 2030" حددت جميع الأهداف المأمول تحقيقها، فيما يخص قطاع السكن، وها هي تقترب من تحقيق ما أعلنت عنه"، وقال: "حرص الحكومة الرشيدة على تقديم الدعم السكني للغالبية العظمى من المواطنين، جعلها اليوم تعيد النظر في مواصفات المستحقين لهذا الدعم، وتعديل بنود، تزيد من أعداد المستحقين للدعم السكني"، مبيناً أن "التعديل في آلية الدعم السكني، سترفع نسبة الدعم الشهري للمستفيدين من أصحاب الدخل الشهري، أكثر من 14 ألف ريال، وذلك بشكل تدريجي بمعدل 5% لكل ألف ريال زيادة في الراتب، بدلاً من خفض الدعم مباشرة من 100% إلى 35% حسب المعمول به في السابق، الأمر الذي سينعكس على حركة سوق العقار، وإحصاءات تملك المساكن".

وتابع "القحطاني": "لا أبالغ إذا عبرت عن تفاؤل كبير، بقرب حل مشكلة السكن في المملكة، خاصة مع تتابع المبادرات، التي تعلن عنها وزارة الإسكان فترة بعد أخرى"، مشيراً إلى أن "سلسلة المبادرات الخاصة بتنظيم قطاع الإسكان وتحفيز العاملين فيه، ومساعدة الفئات المستهدفة، لن تنتهي عن حد، وأعتقد أن الوزارة ستعلن عن المزيد من هذه المبادرات في الفترة المقبلة، وربما تجري تعديلات في مبادرات تم الإعلان عنها سابقاً"، وقال: "ما يجعلنا مطمئنين أكثر أن المبادرات تخضع للكثير من المتابعة والدراسة الميدانية قبل الإعلان عنها رسميا، للتأكد من جدواها وتحقيق نتائج تصب في صالح الأهداف المرجوة".