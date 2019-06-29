دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالفيديو.. سعودي يؤسِّس شركة خاصة في اليابان ويُطبِّق نظام «السعودة»

أسَّس شابٌ سعودي، شركةً في اليابان، طبَّق فيها نظام السعودة؛ باعتماده على 50% من العاملين من شباب المملكة المبتعثين في طوكيو.

الشركة التي يملكها الشاب عبدالعزيز الفريح، الحاصل على بكالوريوس لغة يابانية ويسعى لنيل درجة الماجستير في تخصص إدارة التقنية، معنية بتقديم خدمات للجاليات العربية في اليابان، بالإضافة لخدمات كثيرة يقدمها للمبتعثين السعوديين.

وقال الفريح، في تصريحات لفضائية «العربية»، إنّه اعتمد على تطبيق نظام السعود؛ حيث يمثل السعوديون 50% من نسبة العاملين في الشركة، مشيرًا إلى أنَّ حماس السعوديين ودافعهم لرفد العمل بالأفكار أكبر بكثير من زملائهم اليابانيين، الذين يقضون ساعات عمل أطول.

وأضاف أنّه يؤمن بأنّ شركته يومًا ما ستكون همزة وصل بين الثقافة اليابانية والسعودية ومن بعدها الخليجية؛ بفضل العمل وحماس السعوديين الذين يعملون معه.