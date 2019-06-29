دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الكويت.. إلقاء القبض على ضابط سابق أساء للسعودية

ألقت قوات الأمن الكويتية، اليوم الجمعة، القبض على الضابط السابق في الجيش الكويتي ناصر الدويلة، بعد تدوينة كتبها قبل أيام، أساء فيها إلى السعودية.

وقالت صحيفة الرأي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: «إلقاء القبض على المغرد ناصر الدويلة- قبل قليل- تنفيذًا لأمر النيابة، في قضية تتعلق بالإساءة للسعودية».