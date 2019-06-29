التعليم: إعلان الأسماء النهائية للمرشحين على الوظائف.. مساء الأحد

قالت وزارة التعليم، اليوم السبت، إنها ستعلن الأسماء النهائية للمرشحين لوظائفها مساء غدٍ الأحد.
وأضافت الوزارة، في بيانٍ لها، أنها ستعلن أسماء المرشحين نهائيًّا لشغل الوظائف التعليمية ووظائف إدارات التعليم الموجهين إليها؛ وذلك بعد إنهاء مطابقة بياناتهم لدى فروع وزارة الخدمة المدنية، موضحةً أن الأسماء سيُعلَن عنها عبر بوابة وزارة التعليم وحسابها في منصة موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت يوم 21 يونيو الجاري، ترشيح ٣١٢ متقدمًا ومتقدمةً لشغل الوظائف التعليمية، تعويضًا عن الذين لم يتم ترشيحهم نهائيًّا لأسباب تتعلق بعدم المطابقة أو من هم على رأس العمل، ويرغبون في تحسين مستوياتهم، ودعتهم إلى مطابقة بياناتهم.
وأوضحت الوزارة أنها أنهت إجراءات الترشيح والمطابقة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وفق الفترات المحددة، وبما يحقق شغل الوظائف بالأجدر، وفق قواعد التقديم والمفاضلة المعتمدة في منصة التوظيف الإلكتروني (جدارة).
وبلغ عدد من لم يتقدم للمطابقة في فروع وزارة الخدمة المدنية خلال فترة المطابقة، 102 مرشح، و71 مرشحةً، فيما بلغ عدد من تقدموا لتحسين مستواهم 104 متقدمين، وثلاث متقدمات، وسيُجرى استكمال تحسين مستوى من هم على رأس العمل وفق المفاضلة عند توافر وظائف شاغرة، فيما تم استبعاد 13 متقدمًا و19 متقدمة لعدم صحة بياناتهم أثناء المطابقة في فروع وزارة الخدمة المدنية.
وأشارت الوزارة إلى أن مجموع من تم ترشيحهم ودعوتهم للمطابقة بدلًا عن الحالات المذكورة؛ بلغ 312 متقدمًا ومتقدمة؛ بواقع 219 متقدمًا، و93 متقدمة من قوائم الانتظار، حسب المفاضلة في نظام (جدارة).
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