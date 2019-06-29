«أدلاء المدينة» وجمعية الكشافة تناقشان استعدادات موسم الحج

عقد مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة، وأمانة جمعية الكشافة العربية السعودية؛ اجتماعًا تنسيقيًّا بمكتب رئيس مجلس المؤسسة؛ لمناقشة آليات ومستجدات العمل لموسم حج 1440هـ، والتخطيط المبكر لتسخير كافة الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة النقاط المدرجة على جدول الأعمال ، ومن أهمها مناقشة أوجه التعاون بين الأدلاء والكشافة، وتنسيق الأعمال الميدانية بين الجانبين لتقديم عمل تكاملي يثمر تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم.

كما ناقش الاجتماع الخطط التشغيلية لكل جانب، والاتفاق على تفعيل المشاركة والتنسيق بين الجانبين، وتقديم الكشافة خدمة إرشاد التائهين في ثلاثة مواقع تم الاتفاق عليها، بالإضافة إلى عمل فرق الإرشاد الميدانية.