السعودية | انتخاب ياسر المسحل رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انتخاب ياسر المسحل رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - متابعات انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم (السبت)، ياسر بن حسن المسحل رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم 2019 – 2023. Advertisements كما انتخبت الجمعية أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والذي تألف من 10 أعضاء بينهم امرأة.

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