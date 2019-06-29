2019-06-29

الكويت تتصدر قائمة أعلى درجة حرارة في العالم

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، إن الكويت سجّلت أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأضاف المسند، عبر حسابه في “تويتر”: على مستوى العالم تتربع مدينة الكويت ودولة الكويت على رأس هرم قائمة أعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث احتلت المراتب الأربع الأولى.

وأضاف المسند “ومن جهة أخرى جاءت 8 محطات كويتية ضمن قائمة الـ 15 محطة مناخية الأشد حراً في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية”.