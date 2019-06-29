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قتلى وجرحى في مواجهات بين القبائل والحوثيين في صعدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت مصادر محلية بمحافظة صعدة اليمنية عن اندلاع مواجهات عنيفة بين القبائل وميليشيات الحوثي، خلفت قتلى وجرحى.
وأكدت المصادر أن المواجهات العنيفة اندلعت بين قبائل بني خولي بمديرية منبه، بعد هجوم حوثي مفاجئ بعشرات الآليات، وسقوط قتيل من القبائل وعدد من الجرحى، وفقاً لـ”العربية نت”.
وأشارت المعلومات الأولية إلى نشوب قتال ضارٍ بين قبائل بني خولي في مديرية منبه والحوثيين استخدمت فيه جميع أنواع الأسلحة في مناطق معروفة بالوعورة وصعوبة التضاريس.
ولم ترد معلومات حول خلفيات محددة للتوتر الأخير واندلاع المواجهات التي وصفتها مصادر بالعنيفة عقب هجوم مبيت شنه الحوثيون.
لكن القبائل ثاروا على الميليشيات الحوثية، وقتلوا أعداداً كبيرة منهم.
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