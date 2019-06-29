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قصة كوب بوتين في القمة العشرين .. عادة أم خوف من التسمم؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
أثار حرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شرب الشاي خلال مأدبة عشاء قمة مجموعة العشرين من كوبه الخاص على الرغم من شرب باقي الزعماء من فناجين كلاسيكية، استفسارات وتساؤل الكثيرين حول ما إذا كان فلاديمير بوتين يخشى بالفعل من التسمم أن هذه عادته في الاجتماعات واللقاءات الدبلوماسية.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى لفلاديمير بوتين حيث ظهر سابقاً بنفس الكوب الأبيض ذي الشعار الخاص بالجيش الروسي خلال لقاء له بالتليفزيون الروسي مؤخراً ، الأمر الذي أكد جدية هذا التساؤل وألقى بعلامات الاستفهام حول هذا السلوك من الرئيس الروسي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يرفع كوبه الخاص لنظيره الأمريكي دونالد ترامب أثناء المأدبة بينما كان رئيس وزراء اليابان يتوسطهما في لقطة لفتت الأنظار لتمسكه الغريب بالشرب من كوبه الخاص.
واستدعى التساؤل المُلٍح رد الكرملين، إذ قال الناطق باسمه دسميتري بيكوف إن الرئيس يشرب الشاي باستمرار من هذا الكوب الحافظ للحرارة، في محاولة لإنهاء الجدل.
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