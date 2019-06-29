شكرا لقرائتكم اليوم أول جوزاء القيظ.. يشتد هبوب السموم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
اليوم أول جوزاء القيظ.. يشتد هبوب السموم
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع د.خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن يكون اليوم السبت هو بداية أول جوزاء القيظ.
وأضاف الزعاق، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: ملامح وسمات المناخ في جوزاء القيظ:
1- يشتد هبوب السموم
2- موسم الرطوبة على السواحل
3- تباشير لون النخيل
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية ,كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الشرقية منها ، والجوف والحدود الشمالية).
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم أول جوزاء القيظ.. يشتد هبوب السموم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.