2019-06-29

قرقاش عن الحضور المتألق للمملكة في القمة العشرين: روح جديدة متجددة مبشرة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، بمشاركة المملكة في القمة العشرين التي شهدتها أوساكا خلال يومي 28 و29 من يونيو الجاري.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “الحضور السعودي المتألق في قمة ٢٠ ودور الرياض المتنامي على الصعيد الدولي لمصلحة العرب والمنطقة، الروح الجديدة والمتجددة التي تشهدها السعودية مبشرة”

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وأضاف د. أنور قرقاش “نرى في ازدهارها ازدهارنا وفي استقرارها استقرارنا”.