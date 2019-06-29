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محمد عبده وعبادي الجوهر وأصالة وأنغام ضيوف صيف الباحة ٤٠

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2019-06-29

محمد عبده وعبادي الجوهر وأصالة وأنغام ضيوف صيف الباحة ٤٠

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة :

يشهد صيف منطقة الباحة لهذا العام حضور كبار المطربين والمطربات بالعالم العربي وعلى رأسهم فنان العرب محمد عبده، وعبادي الجوهر، وأصالة، وأنغام، وسيقام المهرجان الغنائي بمسرح القرية التراثية بمرواة.

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بدورها تواصلت صحيفة ” متابعات الخليج 365 ” مع وكيل أمانة منطقة الباحة للمشاريع المهندس محمد الزهراني.

وقال الزهراني إن مشروع القرية التراثية بمرواة يتسع لعدد “٧٠٠” سيارة، ويضم منصة ملكية تتسع لـ “٦٥” شخصاً، وصالة للاستقبال بمرفقاتها، وصالة طعام بمرفقاتها، ومباني خدمات.

وأضاف أن مساحة مسرح القرية التراثية بمرواة تبلغ “١٢٠٠” م٢، ويوجد مدرجات تتسع لـ “٤٥٠٠” شخص، وبلغت التكلفة الإجمالية لجميع مراحل مشروع القرية التراثية ستة وأربعين مليوناً وتسعين ألفاً وثماني مائة وستة وتسعين ريالاً.





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