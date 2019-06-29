«السعودية للكهرباء»: تشغيل محطة «قرية العليا2» باستثمارات تقارب الـ 220 مليون ريال

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن بدء تشغيل وربط محطة تحويل «قرية العليا2»، باستثمارات إجمالية تقارب 220 مليون ريال،وذلك في إطار جهودها لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية في مُدن وقرى المنطقة.
وأوضحت «السعودية للكهرباء» أن محطة «قرية العليا2» ستعزز شبكة النقل والتوزيع،وستؤدي إلى تخفيف أي أحمال طارئة على الشبكة الكهربائية، وتدعم التوسعات العمرانية والمشاريع الجديدة.
ولفتت الشركة إلى أن مشروع محطة «قرية العليا2» تم تنفيذه وفقاً لتقنيات حديثة ضمن جهودها لخفض الاعتماد على النفط وفقاً لتوجهاتها الاستراتيجية ورؤية المملكة 2030م.
وكانت «السعودية للكهرباء» قد قامت خلال الفترة الماضية بتشغيل عدد كبير من محطات التحويل في مختلف مناطق المملكة، لتعزيز موثوقية الشبكة والخدمة الكهربائية لجميع المشتركين، واستخدام التقنيات الحديثة في إنشاء هذه المحطات، ضمن جهودها لتوطين هذه التقنيات داخل المملكة.
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