ولي العهد يبحث مع رئيس الأرجنتين سبل تطوير العلاقات

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (أوساكا) التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في مدينة أوساكا اليابانية اليوم، الرئيس ماوريسيو ماكري رئيس جمهورية الأرجنتين. وتم خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون بين المملكة والأرجنتين، وسبل تطوير علاقات التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. حضر اللقاء، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، ووزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.



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