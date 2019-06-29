شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: ندعم المملكة لإنجاح أعمال قمة مجموعة العشرين القادمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أوساكا)

عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (السبت)، اجتماعا في مدينة أوساكا اليابانية.

وحمّل الرئيس الروسي في الاجتماع ولي العهد نقل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعوته لزيارة المملكة العربية السعودية، مبدياً تطلعه لهذه الزيارة.

وعبر بوتين عن سروره بلقاء ولي العهد، ومناقشة الموضوعات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام والعمل المشترك.

ورحب باستضافة المملكة لقمة دول مجموعة العشرين القادمة، معرباً عن ثقته بأن رئاسة المملكة لأعمالها سيسهم في حل الموضوعات التي تحظى باهتمام دولي. وأكد الرئيس الروسي دعم بلاده للمملكة لإنجاح أعمال قمة مجموعة العشرين القادمة.

وقد نقل ولي العهد لبوتين تحيات وترحيب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بزيارته المملكة في الفترة القادمة.

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وأبرز الأمير محمد بن سلمان ما تشهده العلاقات السعودية الروسية في سنوات القليلة الماضية من تطور كبير في المجالات كافة، خاصة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.

وأكد ولي العهد أن البلدين الصديقين يعملان على الكثير من الموضوعات وإنجازها لمصلحة البلدين والشعبين، ونأمل أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح.

وقد جرى خلال الاجتماع بحث مجالات التنسيق المشترك وبخاصة ما يتعلق بالتبادل التجاري والاستثمار، والتأكيد على أهمية استمرار التعاون في المجال النفطي.

حضر الاجتماع، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح .

كما حضره من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، والناطق الرسمي باسم الرئاسة دميتري بيسكوف، ووزير التنمية الاقتصادية ماكسيم اوريشكين، ومساعد الرئيس للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، ووزير الطاقة الكسندر نوفاك، ومدير عام الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري دميتري شوغاييف.