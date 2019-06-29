السعودية | قرقاش: حضور السعودية المتألق بقمة الـ 20 لمصلحة المنطقة

شكرا لقرائتكم قرقاش: حضور السعودية المتألق بقمة الـ 20 لمصلحة المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش السبت أن الحضور السعودي المتألق في قمة العشرين التي انطلقت الجمعة في مدينة أوساكا غرب اليابان يدعم مصلحة المنطقة.
وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: الحضور السعودي المتألق في قمة الـ 20 ودور الرياض المتنامي على الصعيد الدولي لمصلحة العرب والمنطقة."
كما اعتبر أن " الروح الجديدة والمتجددة التي تشهدها السعودية مبشرة"، قائلاً: "نرى في ازدهارها ازدهارنا وفي استقرارها استقرارنا".
يذكر أن الأمير محمد بن سلمان ترأس وفد المملكة في القمة التي جمعت 37 دولة ومنظمة.
وأكد ولي العهد السعودي في كلمة له في جلسة ختام القمة، عزم المملكة مواصلة العمل للتقدم في مجموعة العشرين.
كما أعلن ترحيبه باستضافة قادة مجموعة العشرين العام المقبل في السعودية.
وأشار إلى أن هذا الزمن هو زمن الآفاق الجديدة والتقدم التقني، ما يستوجب العمل على مواكبة هذا التطور، وخلق بيئة يزدهر بها العالم.
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