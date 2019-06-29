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توفي، اليوم السبت، الفنان المصري محمد أبوالوفا بعد صراع مع المرض.
يذكر أن الفنان محمد أبوالوفا تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل على إثرها العناية المركزة بالمستشفى.
وفاة الفنان المصري محمد أبوالوفا بعد صراع مع المرضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-29
توفي، اليوم السبت، الفنان المصري محمد أبوالوفا بعد صراع مع المرض.
يذكر أن الفنان محمد أبوالوفا تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل على إثرها العناية المركزة بالمستشفى.
29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
02:14 PM
إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة منذ فترة دخل إثرها العناية
توفي، اليوم السبت، الفنان المصري محمد أبوالوفا بعد صراع مع المرض.
يذكر أن الفنان محمد أبوالوفا تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل على إثرها العناية المركزة بالمستشفى.
، وفاة الفنان المصري محمد أبوالوفا بعد صراع مع المرض ،
المصدر : الخليج 365
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