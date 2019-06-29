محمد بن مسعود - الدمام - إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة منذ فترة دخل إثرها العناية توفي، اليوم السبت، الفنان المصري محمد أبوالوفا بعد صراع مع المرض.

يذكر أن الفنان محمد أبوالوفا تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل على إثرها العناية المركزة بالمستشفى. وفاة الفنان المصري محمد أبوالوفا بعد صراع مع المرض صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-29 توفي، اليوم السبت، الفنان المصري محمد أبوالوفا بعد صراع مع المرض.

يذكر أن الفنان محمد أبوالوفا تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل على إثرها العناية المركزة بالمستشفى. Advertisements 29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440 02:14 PM إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة منذ فترة دخل إثرها العناية إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة منذ فترة دخل إثرها العناية توفي، اليوم السبت، الفنان المصري محمد أبوالوفا بعد صراع مع المرض.

يذكر أن الفنان محمد أبوالوفا تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل على إثرها العناية المركزة بالمستشفى. ، وفاة الفنان المصري محمد أبوالوفا بعد صراع مع المرض ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنان المصري محمد أبوالوفا بعد صراع مع المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.