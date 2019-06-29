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محمد بن مسعود - الدمام - تمّ تنصيب ياسر المسحل؛ رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم 2019 - 2023، حيث تم انتخاب المسحل؛ اليوم، من قِبل الجمعية العمومية للاتحاد -قبل قليل- بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
وضمّ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد برئاسة المسحل؛ عضوية كل من: (أضواء العريفي، بندر الأحمدي، نعيم البكر، تركي السلطان، نزيه النصر، خالد بن مقرن، معيض الشهري، عبدالله كبوها، خالد الثبيتي، عبدالعزيز العفالق).
المسحل رئيساً لاتحاد القدم السعودي 2019 - 2023أحمد سرور الخليج 365 2019-06-29
تمّ تنصيب ياسر المسحل؛ رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم 2019 - 2023، حيث تم انتخاب المسحل؛ اليوم، من قِبل الجمعية العمومية للاتحاد -قبل قليل- بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
وضمّ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد برئاسة المسحل؛ عضوية كل من: (أضواء العريفي، بندر الأحمدي، نعيم البكر، تركي السلطان، نزيه النصر، خالد بن مقرن، معيض الشهري، عبدالله كبوها، خالد الثبيتي، عبدالعزيز العفالق).
29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
01:45 PM
تمّ تنصيب ياسر المسحل؛ رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم 2019 - 2023، حيث تم انتخاب المسحل؛ اليوم، من قِبل الجمعية العمومية للاتحاد -قبل قليل- بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
وضمّ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد برئاسة المسحل؛ عضوية كل من: (أضواء العريفي، بندر الأحمدي، نعيم البكر، تركي السلطان، نزيه النصر، خالد بن مقرن، معيض الشهري، عبدالله كبوها، خالد الثبيتي، عبدالعزيز العفالق).
، المسحل رئيساً لاتحاد القدم السعودي 2019 - 2023 ،
المصدر : الخليج 365
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