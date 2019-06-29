محمد بن مسعود - الدمام - وزير الدولة الإماراتي: الروح الجديدة والمتجددة التي تشهدها السعودية مبشرة أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش؛ أن حضور السعودية المتألق في قمة ٢٠ ودور الرياض المتنامي على الصعيد الدولي لمصلحة العرب والمنطقة. وقال عبر حسابه في "تويتر": الحضور السعودي المتألق في قمة ٢٠ ودور الرياض المتنامي على الصعيد الدولي لمصلحة العرب والمنطقة، الروح الجديدة والمتجددة التي تشهدها السعودية مبشرة، ونرى في ازدهارها ازدهارنا وفي استقرارها استقرارنا. قرقاش: حضور سعودي متألق في G 20 ودور الرياض المتنامي لمصلحة العرب صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-29 أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش؛ أن حضور السعودية المتألق في قمة ٢٠ ودور الرياض المتنامي على الصعيد الدولي لمصلحة العرب والمنطقة. وقال عبر حسابه في "تويتر": الحضور السعودي المتألق في قمة ٢٠ ودور الرياض المتنامي على الصعيد الدولي لمصلحة العرب والمنطقة، الروح الجديدة والمتجددة التي تشهدها السعودية مبشرة، ونرى في ازدهارها ازدهارنا وفي استقرارها استقرارنا. Advertisements 29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440 01:53 PM وزير الدولة الإماراتي: الروح الجديدة والمتجددة التي تشهدها السعودية مبشرة وزير الدولة الإماراتي: الروح الجديدة والمتجددة التي تشهدها السعودية مبشرة أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش؛ أن حضور السعودية المتألق في قمة ٢٠ ودور الرياض المتنامي على الصعيد الدولي لمصلحة العرب والمنطقة. وقال عبر حسابه في "تويتر": الحضور السعودي المتألق في قمة ٢٠ ودور الرياض المتنامي على الصعيد الدولي لمصلحة العرب والمنطقة، الروح الجديدة والمتجددة التي تشهدها السعودية مبشرة، ونرى في ازدهارها ازدهارنا وفي استقرارها استقرارنا. ، قرقاش: حضور سعودي متألق في G 20 ودور الرياض المتنامي لمصلحة العرب ،

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