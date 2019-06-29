، ولي العهد طالب بتوفير التمويل الكافي لتنفيذها .. ما أهداف التنمية المستدامة؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت الأمم المتحدة أن في تحقيقها إنقاذاً للعالم

تسترعى الاهتمام مطالبة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (السبت)، قادة وزعماء القمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين المنعقدة حالياً في اليابان، بتوفير التمويل الكافي لتنفيذِ أهدافِ التنمية المستدامة، مؤكداً الحاجة الملحة إلى تعاون دول المجموعة مع البلدان منخفضة الدخل لتحقيق التنمية المستدامة بعد تشديده على أنها أحد أهم التحديات التي تواجه العالم، فما أهداف التنمية المستدامة؟

من الوارد أن يثور ظن البعض بأن هذه الأهداف لا تمثل سوى بضعة أهداف قليلة، أو يعتقد بعدم أهميتها بالنسبة للبشرية، وعلى النقيض من ذلك حددت منظمة الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة بسبعة عشر هدفاً، ولم تكتفِ بذلك؛ بل عنونت تقريرها عن تلك الأهداف المنشورة على موقعها الإلكتروني بعبارة "17 هدفاً لإنقاذ العالم" للدلالة على أهمية هذه الأهداف بالنسبة لمستقبل البشرية.

وتضم أهداف التنمية المستدامة – وفقاً للأمم المتحدة – القضاء على الفقر، والقضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاهية، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، وطاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحد من أوجه عدم المساواة، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والعمل المناخي، والحياة تحت الماء، والحياة في البر، والسلام والعدل والمؤسسات القوية، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.