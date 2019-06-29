- 1/2
- 2/2
تسترعى الاهتمام مطالبة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (السبت)، قادة وزعماء القمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين المنعقدة حالياً في اليابان، بتوفير التمويل الكافي لتنفيذِ أهدافِ التنمية المستدامة، مؤكداً الحاجة الملحة إلى تعاون دول المجموعة مع البلدان منخفضة الدخل لتحقيق التنمية المستدامة بعد تشديده على أنها أحد أهم التحديات التي تواجه العالم، فما أهداف التنمية المستدامة؟
من الوارد أن يثور ظن البعض بأن هذه الأهداف لا تمثل سوى بضعة أهداف قليلة، أو يعتقد بعدم أهميتها بالنسبة للبشرية، وعلى النقيض من ذلك حددت منظمة الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة بسبعة عشر هدفاً، ولم تكتفِ بذلك؛ بل عنونت تقريرها عن تلك الأهداف المنشورة على موقعها الإلكتروني بعبارة "17 هدفاً لإنقاذ العالم" للدلالة على أهمية هذه الأهداف بالنسبة لمستقبل البشرية.
وتضم أهداف التنمية المستدامة – وفقاً للأمم المتحدة – القضاء على الفقر، والقضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاهية، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، وطاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحد من أوجه عدم المساواة، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والعمل المناخي، والحياة تحت الماء، والحياة في البر، والسلام والعدل والمؤسسات القوية، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
ولي العهد طالب بتوفير التمويل الكافي لتنفيذها .. ما أهداف التنمية المستدامة؟محمد صبح الخليج 365 2019-06-29
تسترعى الاهتمام مطالبة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (السبت)، قادة وزعماء القمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين المنعقدة حالياً في اليابان، بتوفير التمويل الكافي لتنفيذِ أهدافِ التنمية المستدامة، مؤكداً الحاجة الملحة إلى تعاون دول المجموعة مع البلدان منخفضة الدخل لتحقيق التنمية المستدامة بعد تشديده على أنها أحد أهم التحديات التي تواجه العالم، فما أهداف التنمية المستدامة؟
من الوارد أن يثور ظن البعض بأن هذه الأهداف لا تمثل سوى بضعة أهداف قليلة، أو يعتقد بعدم أهميتها بالنسبة للبشرية، وعلى النقيض من ذلك حددت منظمة الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة بسبعة عشر هدفاً، ولم تكتفِ بذلك؛ بل عنونت تقريرها عن تلك الأهداف المنشورة على موقعها الإلكتروني بعبارة "17 هدفاً لإنقاذ العالم" للدلالة على أهمية هذه الأهداف بالنسبة لمستقبل البشرية.
وتضم أهداف التنمية المستدامة – وفقاً للأمم المتحدة – القضاء على الفقر، والقضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاهية، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، وطاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحد من أوجه عدم المساواة، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والعمل المناخي، والحياة تحت الماء، والحياة في البر، والسلام والعدل والمؤسسات القوية، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
01:39 PM
أكّدت الأمم المتحدة أن في تحقيقها إنقاذاً للعالم
تسترعى الاهتمام مطالبة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (السبت)، قادة وزعماء القمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين المنعقدة حالياً في اليابان، بتوفير التمويل الكافي لتنفيذِ أهدافِ التنمية المستدامة، مؤكداً الحاجة الملحة إلى تعاون دول المجموعة مع البلدان منخفضة الدخل لتحقيق التنمية المستدامة بعد تشديده على أنها أحد أهم التحديات التي تواجه العالم، فما أهداف التنمية المستدامة؟
من الوارد أن يثور ظن البعض بأن هذه الأهداف لا تمثل سوى بضعة أهداف قليلة، أو يعتقد بعدم أهميتها بالنسبة للبشرية، وعلى النقيض من ذلك حددت منظمة الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة بسبعة عشر هدفاً، ولم تكتفِ بذلك؛ بل عنونت تقريرها عن تلك الأهداف المنشورة على موقعها الإلكتروني بعبارة "17 هدفاً لإنقاذ العالم" للدلالة على أهمية هذه الأهداف بالنسبة لمستقبل البشرية.
وتضم أهداف التنمية المستدامة – وفقاً للأمم المتحدة – القضاء على الفقر، والقضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاهية، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، وطاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحد من أوجه عدم المساواة، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والعمل المناخي، والحياة تحت الماء، والحياة في البر، والسلام والعدل والمؤسسات القوية، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
، ولي العهد طالب بتوفير التمويل الكافي لتنفيذها .. ما أهداف التنمية المستدامة؟ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد طالب بتوفير التمويل الكافي لتنفيذها .. ما أهداف التنمية المستدامة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.