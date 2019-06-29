شاهد.. ولي العهد لترامب: قمنا معكم بإنجازات كبيرة.. والأخير: أشكرك وأهنئك على ذلك

عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم (السبت)، اجتماعاً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على هامش القمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

وقال ترامب خلال الاجتماع، إنه تشرّف بلقاء ولي العهد السعودي فهو صديق فعل الكثير لبلاده، مؤكداً أن التعاون الاقتصادي والعسكري والسياسي بين البلدين خلق فرص عمل كبيرة في أمريكا.

وأضاف أن ما تقوم به السعودية في مجال مكافحة الإرهاب هو عمل رائع، مقدماً شكره وتهنئته لولي العهد على إنجازاته.

بدوره، قال ولي العهد: “نبذل قصارى جهدنا لتطوير بلادنا وهي رحلة طويلة”، مضيفاً: “أنا وشعبي بذلنا الكثير في السنوات الماضية، ومعكم قمنا بإنجازات كبيرة على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري”.

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