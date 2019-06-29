أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على عزم المملكة مواصلة العمل للتقدم في مجموعة العشرين.مشيدا ببرنامج عمل المجموعة وتركيزها على بناء مستقبل اقتصادي يتمحور حول الإنسان.
وأضاف خلال كلمته اليوم السبت في الجلسة الختامية لقمة العشرين في اليابان: “أن هذا الزمن هو زمن الآفاق الجديدة والتقدم التقني ما يسجوب العمل على مواكبة هذا التطور، وخلق بيئة يزدهر بها العالم”.
وقال:” علينا في مجموعة العشرين مسؤولية لخلق بيئة يزدهر فيها العالم”، وتابع”سنعمل مع قادة مجموعة العشرين لإيجاد توافق لحل الأزمات في العالم”.
كما تطرق إلى مسألة التقدم التكنولوجي وضروة مواكبته بكافة الطرق، بالإضافة إلى مسألة المخاطر السيبيرانية، وملف الشباب والمرأة. وقال في هذا السياق:” تمكين المرأة والشباب محوران أساسيان لتحقيق النمو في العالم.
وأعلن ولي العهد ترحيبه باستضافة قادة مجموعة العشرين العام المقبل في السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: كلمة ولي العهد في الجلسة الختامية لـ قمة العشرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.