بالفيديو هكذا مازح #ترامب #ولي_العهد أثناء جلوسه في مقعده

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. تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد فيه لقطة جمعت بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ والرئيس الأمريكي ترامب؛ على هامش قمة العشرين المنعقدة في اوساكا باليابان.

وأبان مقطع الفيديو لحظة قيام الرئيس الأمريكي بممازحة ولي العهد أثناء جلوسه في مقعده ورصدت الكاميرا ترامب وهو يربت على كتف ولي العهد أثناء توجهه إلى مقعده في حرمة عميقة الدلالات عن عمق الصداقة التقارب بينهما.





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