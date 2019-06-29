أمير حائل يجتمع برئيس هيئة الرياضة وفريق «موسم حائل 2019»

اجتمع الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، بقصر أجا، مساء أمس الجمعة، مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل، ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ وأعضاء فريق موسم حائل 2019 .

ونوَّه أمير حائل بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لإنجاح مواسم السعودية التي تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 ، كما أثنى الأمير على جهود فريق موسم حائل برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مؤكدًا دعمه لكل ما يحقِّق تميزًا للفعاليات والخدمات خلال الموسم .

من جهته، أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عن شكره لأمير منطقة حائل ونائبه على ما وجده من استعدادات مبكرة للمنطقة لإنجاح موسم حائل، مؤكدًا حرص فريق موسم حائل على تنوُّع الفعاليات ووضع بصمة مختلفة للموسم تبرز إمكانات المنطقة وتحقِّق لها الريادة بإذن الله .

وكان تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قد قام بجولة ميدانية على عدد من المواقع السياحية بالمنطقة يرافقه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل، واطلع على عدد من الاستعدادات الجارية .