التقى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة العشرين في أوساكا اليابانية، اليوم السبت.

وقال ترامب: شرف لي أن ألتقي ولي العهد السعودي وهو صديق فعل الكثير لبلاده.

وأضاف الرئيس الأمريكي: العالم كله ممتنٌّ لجهودكم في محاربة الإرهاب.

وردَّ الأمير محمد بن سلمان على ترامب قائلًا: نبذل قصارى جهدنا لتطوير بلادنا وهي رحلة طويلة.