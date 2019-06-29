التقى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة العشرين في أوساكا اليابانية، اليوم السبت.
وقال ترامب: شرف لي أن ألتقي ولي العهد السعودي وهو صديق فعل الكثير لبلاده.
وأضاف الرئيس الأمريكي: العالم كله ممتنٌّ لجهودكم في محاربة الإرهاب.
وردَّ الأمير محمد بن سلمان على ترامب قائلًا: نبذل قصارى جهدنا لتطوير بلادنا وهي رحلة طويلة.
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