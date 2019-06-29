الفالح يناقش مع نظيره الروسي خيارات تمديد صفقة «أوبك +»

أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أمس الجمعة، أنَّه التقى مع وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين، في أوساكا اليابانية، وناقش معه خيارات مختلفة لتمديد اتفاقية «أوبك+».

كما بحث الفالح مع نوفاك شروط سوق النفط، إلى جانب التأكيد على التعاون في قطاع النفط والغاز بين المملكة وروسيا، وتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وقال الفالح عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «على هامش قمة العشرين في أوساكا عقدت اليوم (الجمعة) اجتماعًا مع معالي وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ناقشنا خلاله أوضاع الأسواق البترولية الدولية، والخيارات المختلفة تجاه تمديد اتفاق أوبك+، وكذلك التعاون في مجالي النفط والغاز، وتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين بلدينا».