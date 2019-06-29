سياسي / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 19 فلسطينيًا من وسط القدس المحتلة



القدس المحتلة 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم 19 فلسطينيًا من بلدة العيسوية في القدس المحتلة .

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت 19 فلسطينيا على الأقل من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة معظمهم من عائلة الشهيد محمد سمير عبيد، وبينهم سيدة.

تجدر الإشارة ، بلدة العيسوية شهدت الليلة الماضية مواجهات عنيفة وغير مسبوقة عمّت كافة أحياء البلدة أصيب خلالها أكثر من خمسين فلسطينيًا بينها إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، في حين تواصل قوات الاحتلال حصارها العسكري المشدد للبلدة.

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13:42ت م

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