السعودية اليوم / " الأمن السيبراني" برنامج تدريبي بغرفة نجران غداً



نجران 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واس

تنفذ الغرفة التجارية الصناعية بنجران غداً، دورة تدريبية في "الأمن السيبراني"، تستمر خمسة أيام، وذلك بمقر الغرفة.

وأبانت الغرفة أن الدورة التدريبية تتناول عدداً من المحاور منها النشأة القانونية للأمن السيبراني، والفرق بين أمن المعلومات والأمن السيبراني، وهدف الأمن السيبراني، والثغرات الأمنية، وأنواع الثغرات البرمجية، والهجمات السيبرانية، إلى جانب المخاطر الرئيسة لاستخدام الإنترنت، وكيفية تحقيق الأمن السيبراني الشامل.

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12:46ت م

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