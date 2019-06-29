السعودية اليوم / وفد مجلس الشورى يبدأ غدا زيارة لمنطقة عسير



الرياض 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واس

يقوم وفد من مجلس الشورى، غداً، بزيارة إلى منطقة عسير برئاسة عضو المجلس اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي، يلتقي خلالها بأعضاء مجلس المنطقة وعدد من المسؤولين بالإدارات الحكومية والقطاع الخاص.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين مجلس الشورى ومجالس المناطق؛ لتعزيز العمل التكاملي بين مجلس الشورى ومجالس المناطق؛ في سبيل خدمة المواطن.

ويضم الوفد أعضاء مجلس الشورى: الدكتور عبد الله بن سليمان البلوي، جمال بن سداد الفاخري، خليفة بن أحمد الدوسري، الدكتور معدي بن محمد القحطاني، الدكتور عبد الله بن محمد الجغيمان، الدكتور فايز بن عبد الله الشهري، عبد العزيز بن سعود المتحمي، فاطمة بنت فايز الشهري، سعد بن صالح السبتي، الدكتور علي بن محمد الشهراني، الدكتور هادي بن علي اليامي، الدكتور سعود بن ليلى الرويلي، الدكتور سعدون بن سعد السعدون، واللواء طيار ركن علي بن محمد العسيري.

// انتهى //

11:58ت م

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