شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمدد لمشروع مسام لنزع الألغام في اليمن لمدة عام والان مع التفاصيل

أكد وزير الإدارة المحلية في الحكومة الشرعية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، ان مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية جدد اتفاقية مشروع (مسام) لنزع الالغام لمدة عام.

وفي تغريدة على حسابة بمنصة تويتر قال الوزير فتح : "تلقيت رسالة من معالي المستشار المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الاخ العزيزد عبدالله الربيعة حول قيام المركز بتجديد اتفاقية مشروع (مسام) لنزع الألغام ولمدة عام".

وأضاف: "للأشقاء في المملكة العربية السعودية كل الشكر ولقيادة المركر وكل العاملين فيه كل الاحترام".

وأطلقت السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في يونيو 2018 مشروع "مسام" كمشروع إنساني لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المتفجرة وتمكن المشروع خلال عام واحد من إزالة 51.548 ألف لغم.