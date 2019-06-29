شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدعم رئاسة السعودية لمجموعة العشرين العام القادم والان مع التفاصيل



أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم بلاده رئاسة السعودية لمجموعة العشرين العام القادم. وأعرب بوتين عن شكره لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز له لزيارة السعودية في الخريف. وأبلغ بوتين الأمير محمد سعادته لمناقشة سبل ”التعاون المشترك“ في أسواق الطاقة، مؤكدًا أن روسيا تدعم رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في 2020‎.

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