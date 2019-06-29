"سلمان للإغاثة" يوزع مئات السلال الغذائية في اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الجمعة، توزيع المساعدات على النازحين والمتضررين في اليمن.





ووزع المركز 300 سلة غذائية، تزن 22 طنًا و200 كيلوجرام، في قرية حلة التعفاف بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.





كما تم توزيع 120 كرتونة من السلال الغذائية، تزن 8 أطنان و880 كيلوجراماً في مناطق أدبوه، ودروحح بمديرية حديبو، ومناطق عمدهن، وقضض، وكدحلل، وفعيهر بمديرية قلنسية، التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 100 أسرة.

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يأتي ذلك في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز للشعب اليمني.







