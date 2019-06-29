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التعليم تحدد موعد إعلان أسماء المرشحين نهائيًّا على الوظائف التعليمية
متابعات الخليج 365 - الرياض
حددت وزارة التعليم، اليوم السبت، موعد إعلان أسماء المرشحين نهائيًّا لشغل الوظائف التعليمية.
وقال مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بمشيئة الله ستعلن وزارة التعليم أسماء المرشحين نهائيًّا لشغل الوظائف التعليمية، إضافة لإدارات التعليم الموجهين إليها مساء غدٍ الأحد، بعد إنهاء مطابقة بياناتهم لدى فروع وزارة الخدمة المدنية”.
وأضاف العصيمي أن ذلك سيتم من خلال بوابة وزارة التعليم وحسابها في منصة تويتر.
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