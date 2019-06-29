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ثلاثة جوانب تؤكد أهمية استضافة المملكة لقمة العشرين المقبلة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: إن استضافة المملكة لقمة العشرين في الدورة المقبلة أمر يعني الكثير من الجانب المالي والسياسي والإعلامي.
وأضاف البوعينين في تصريحات إلى “العربية” على هامش قمة العشرين المنعقدة في أوساكا اليابانية، أن “السعودية تقوم اليوم بإصلاحات اقتصادية ومجتمعية كبيرة يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤطرة برؤية المملكة 2030، وبالتالي هناك تحول كبير داخل السعودية، والعالم الغربي بأمسّ الحاجة للاطلاع على هذا الجانب”.
وتابع: النقطة الأخرى وهو المسار المالي وهو بغاية الأهمية، والمملكة من المؤسسين لمجموعة العشرين والفاعلين في هذه المجموعة، وحققت أعلى من 73%؛ ولذلك هي من الأعضاء الفاعلين في تحقيق ما تم إقراره في القمم السابقة.
وتابع أن “انضمام السعودية إلى فاتف مهم، خاصة فيما يتعلق بتوجيه بعض الاتهامات المغرضة للمملكة فيما يتعلق بملف تمويل الإرهاب وغسل الأموال. اليوم دخول المملكة في فاتف دليل على تطبيق وتحقيق جميع المتطلبات والمعايير التي تفرضها هذه المجموعة”.
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