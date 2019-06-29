غدا.. التعليم تعلن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية والإدارات الموجهين إليها

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

صرح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، اليوم، أن الوزارة ستعلن عن موعد إعلان أسماء المرشحين نهائيا لشغل الوظائف التعليمية، إضافة لإدارات التعليم الموجهين إليها، وذلك مساء غد الأحد.

وأوضح العصيمي أن إعلان أسماء المرشحين النهائية سيتم بعد إنهاء مطابقة بياناتهم لدى فروع وزارة الخدمة المدنية، وذلك من خلال بوابة وزارة التعليم وحسابها في منصة تويتر.