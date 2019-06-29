الان تتابع غدا.. التعليم تعلن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية والإدارات الموجهين إليها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
صرح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، اليوم، أن الوزارة ستعلن عن موعد إعلان أسماء المرشحين نهائيا لشغل الوظائف التعليمية، إضافة لإدارات التعليم الموجهين إليها، وذلك مساء غد الأحد.
وأوضح العصيمي أن إعلان أسماء المرشحين النهائية سيتم بعد إنهاء مطابقة بياناتهم لدى فروع وزارة الخدمة المدنية، وذلك من خلال بوابة وزارة التعليم وحسابها في منصة تويتر.
كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. التعليم تعلن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية والإدارات الموجهين إليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.