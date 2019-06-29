شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الياباني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (أوساكا) التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أمس وزير الخارجية الياباني تارو كونو, وذلك على هامش اجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أمس وزير الخارجية الياباني تارو كونو, وذلك على هامش اجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الياباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.